Новостройки в Москве: как долго потребуется семье для накопления на квартиру

Чтобы купить квартиру, московской семье нужно копить больше 7 лет

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Семья в Москве способна накопить достаточно средств для приобретения квартиры за семь лет и два месяца. По мнению аналитиков, доступность жилья в массовом сегменте новостроек снизилась в 2023 году.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты оценили коэффициент доступности массовых новостроек, определив, сколько времени понадобится семье из двух работающих членов среднего дохода, чтобы купить квартиру по средней цене. Предполагается, что семья откладывает всю свою чистую прибыль, за вычетом прожиточного минимума, на приобретение жилья.

В 2022 году коэффициент доступности новостроек в Москве составлял шесть лет и восемь месяцев. В 2023 году этот показатель увеличился до семи лет и двух месяцев, отмечается значительное снижение по сравнению с 2021 годом, когда семья могла накопить на квартиру за семь лет и девять месяцев. В 2020 году коэффициент доступности новостроек составлял восемь лет и шесть месяцев.

Аналитики также изучили изменение доступности жилья для тех, кто покупает квартиры в ипотеку. В четвертом квартале 2023 года для семьи, которая приобретает квартиру в массовом новостройке по ипотеке, требуется отдавать 43% от их чистого дохода, что на 4% больше, чем годом ранее. Ежемесячный ипотечный платеж за год вырос с 73 тыс. до 96,1 тыс. рублей.

Увеличение доходов в 2023 году было скомпенсировано ростом расходов семей, отметил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Суммарный годовой доход вырос на 13%, в то время как расходы увеличились на 11%. Средняя квартира в столичной массовой новостройке к концу 2023 года подорожала на 20%. Тем не менее, доступность ипотеки снизилась из-за повышения процентных ставок и сокращения льготных программ. Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году рост цен на первичном рынке замедлится.