Налоги на недвижимость в Московской области вырастут на 10%: что это значит для жителей

В Подмосковье налоги на недвижимость поднимутся на 10%

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Налоги на недвижимость в Московской области увеличатся на 10% после пересмотра кадастровой стоимости капитальных построек. Об этом сообщила министр имущественных отношений Наталья Адигамова, отметив, что в сравнении с другими регионами нагрузка в Подмосковье увеличится умеренно. Например, в Ленинградской области налог увеличится на 50%, а в Санкт-Петербурге — на 70%.

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Адигамова подчеркнула, что в Московской области кадастровую стоимость регулярно корректируют в соответствии с рыночными условиями, поэтому рост налогов оказался незначительным. Всего в регионе насчитывается 9,5 миллиона объектов капитального строительства, что на 1,1 миллиона больше, чем во время предыдущего пересмотра в 2018 году.

Налог на недвижимость рассчитывается с учетом федеральных ставок, умноженных на коэффициент, устанавливаемый муниципалитетом. Это позволяет сделать налоги более справедливыми для граждан с разным уровнем дохода. Например, в муниципалитетах с высоким уровнем доходов коэффициент выше. Например, налог на недвижимость в Балашихе вдвое превышает налог на аналогичное жилье в Волоколамске.

Новые налоговые ставки, основанные на обновленной кадастровой стоимости, вступят в силу в 2025 году. Однако в ни одном муниципалитете рост налога не превысит 10%.

Предварительные результаты пересмотра кадастровой стоимости были опубликованы в сентябре 2023 года, и почти 700 человек уже обратились с жалобами на завышенные суммы налога. Менее половины жалоб были признаны обоснованными, и кадастровую стоимость объектов пересчитали.