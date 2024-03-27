Эти три вещи точно важны, чтобы не пролететь при покупке земельного участка в Подмосковье

Покупка земли в Подмосковье — мероприятие, безусловно, выгодное, но очень уж непростое и рискованное. Генеральный директор агентства недвижимости Max Realty Максим Кирьяков дал изданию "Вести Подмосковья" несколько советов по этой животрепещущей теме.
Обязательно найдите риелтора, специализирующегося на сделках с землёй. Те, что занимаются квартирами, как правило, в этой области недостаточно компетентны.
Скрупулёзная проверка документов поможет избежать возможных будущих проблем со строительством, предупредил эксперт.
"Лучше заранее заплатить за профессиональную проверку и сопровождение сделки, чтобы избежать неприятностей", — посоветовал он.
Не поленитесь — прогуляйтесь вокруг своей потенциальной вотчины. Чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде комаров с близлежащего болота или дыма от торфяников, ежели они, паче чаяния, расположены где-то неподалёку.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.