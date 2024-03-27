Эти три вещи точно важны, чтобы не пролететь при покупке земельного участка в Подмосковье

Риелтор назвал три фактора, подлежащих обязательной проверке при покупке земли

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка земли в Подмосковье — мероприятие, безусловно, выгодное, но очень уж непростое и рискованное. Генеральный директор агентства недвижимости Max Realty Максим Кирьяков дал изданию "Вести Подмосковья" несколько советов по этой животрепещущей теме.

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Доверьтесь профессионалам

Обязательно найдите риелтора, специализирующегося на сделках с землёй. Те, что занимаются квартирами, как правило, в этой области недостаточно компетентны.

Тщательно проверьте документацию

Скрупулёзная проверка документов поможет избежать возможных будущих проблем со строительством, предупредил эксперт.

"Лучше заранее заплатить за профессиональную проверку и сопровождение сделки, чтобы избежать неприятностей", — посоветовал он.

Проведите разведку местности

Не поленитесь — прогуляйтесь вокруг своей потенциальной вотчины. Чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде комаров с близлежащего болота или дыма от торфяников, ежели они, паче чаяния, расположены где-то неподалёку.