Подсчитаны сроки, за которые среднестатистическая семья может накопить на квартиру в Москве

"Метриум": на квартиру в Москве средней семье нужно копить больше семи лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Среднестатистическая семья может накопить на квартиру в Москве за семь лет и два месяца, подсчитали в риелторской и консалтинговой компании "Метриум". Об исследовании рассказали "Известия" в среду.

Фото: Pravda.Ru

За основу для расчётов была взята семья из двух человек, получающая среднедушевой доход. Из него вычитался прожиточный минимум на двоих взрослых. Предполагается, что абстрактные москвичи больше ни на что денег не тратят, а откладывают их на будущее семейное гнёздышко в новостройке средней ценовой категории.

В этом случае им пришлось бы копить:

в 2020 году — 8 лет 6 месяцев,

в 2021-м — 7 лет 9 месяцев,

в 2022-м — 6 лет 8 месяцев,

в 2023-м — 7 лет 2 месяца.

Таким образом, многолетний минимум 2022 года был пройден и сейчас доступность собственного жилья в Москве начала снижаться. Прежде всего — из-за его стремительного подорожания: за год средняя стоимость квартиры комфорт-класса в строящемся доме выросла на 20%, а среднедушевой денежный доход — на 16,9%.

Коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков порекомендовал присмотреться к апартаментам — если считать так же, на их покупку потребуется меньше шести лет.

В свою очередь, генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира посоветовал и вовсе поселиться в Подмосковье — загородная недвижимость вдвое дешевле столичной.