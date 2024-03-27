В счета за услуги ЖКХ хотят добавить ещё одну строку — ради блага самих жильцов

В счета за услуги ЖКХ хотят добавить ещё одну строку — отдельным пунктом туда включат оплату текущего ремонта. Такую инициативу выдвинула группа депутатов Госдумы от "Единой России", с ней ознакомилась "Лента.ру".
В тех квитанциях, что приходят жильцам сейчас, эти расходы входят в плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Из-за этого, полагают авторы законопроекта, текущий ремонт может выполняться некачественно и по завышенным ценам.
Его вынесение отдельной строкой сделает услугу более прозрачной для собственников квартир. Предлагается также обязать управляющие компании регулярно отчитываться перед жильцами о расходах по этой статье и выполненных работах.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.
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