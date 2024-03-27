Чем отмыть кафель в ванной дочиста: три доступных средства — на выбор

Хозяйкам посоветовали применить средство для окон в ванной

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кафель в ванной загрязняется быстрее и потому требует особого ухода. Но к счастью, эта задача вполне под силу любой хозяйке, если она воспользуется простыми и доступными средствами. О них рассказывают "БелНовости".

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Средство для стекла

Не все знают, что чистящий спрей для мытья окон и зеркал отлично подходит и для кафельной плитки. Поверьте (и проверьте): после его применения стены в ванной буквально засияют первозданной чистотой, и будут так сиять ещё довольно долго.

Лимонная кислота

Эта безвредная органическая кислота достаточно сильна, чтобы справиться с известковым налётом.

Раствор высокой концентрации (две части воды на часть порошка; надо тщательно перемешать до полного растворения) наносят на плитку с помощью губки и смывают минут через десять.

Нашатырь

15 мл нашатырного спирта на пол-литра воды.

Обработайте составом стены и смывайте через пять минут. Берегите глаза и органы дыхания — средство довольно агрессивное.