Чем отмыть кафель в ванной дочиста: три доступных средства — на выбор

Кафель в ванной загрязняется быстрее и потому требует особого ухода. Но к счастью, эта задача вполне под силу любой хозяйке, если она воспользуется простыми и доступными средствами. О них рассказывают "БелНовости".
Не все знают, что чистящий спрей для мытья окон и зеркал отлично подходит и для кафельной плитки. Поверьте (и проверьте): после его применения стены в ванной буквально засияют первозданной чистотой, и будут так сиять ещё довольно долго.
Эта безвредная органическая кислота достаточно сильна, чтобы справиться с известковым налётом.
Раствор высокой концентрации (две части воды на часть порошка; надо тщательно перемешать до полного растворения) наносят на плитку с помощью губки и смывают минут через десять.
15 мл нашатырного спирта на пол-литра воды.
Обработайте составом стены и смывайте через пять минут. Берегите глаза и органы дыхания — средство довольно агрессивное.
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