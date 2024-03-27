Квартиру обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» обнародовали

Показана квартира, в которой жил обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе»

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Информация о сдаче жилья, которое Алишер Касимов предложил арендовать обвиняемому по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", была опубликована на популярной платформе. Состояние квартиры было продемонстрировано в Telegram-канале "112".

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это двухкомнатная квартира с европейским дизайном. В ней было предоставлено телевидение и вся необходимая бытовая техника, включая холодильник, стиральную машину и духовку. Судя по изображениям, квартира была недавно отремонтирована. Она располагалась в Подмосковном Путилково, где развита хорошая инфраструктура, включая гипермаркет, продуктовые магазины и детские сады. Также в непосредственной близости находилась остановка общественного транспорта.

Согласно объявлению, хозяин выдвигал определенные требования к потенциальным арендаторам: они должны были быть аккуратными, платежеспособными славянами, без домашних животных и вредных привычек. Особое внимание уделялось национальности. Ежемесячная арендная плата составляла 60 тысяч рублей вместе с коммунальными услугами.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Алишера Касимова как восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". По версии следствия, Касимов передал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Семья Касимова заявила, что не знала ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке. Сам Касимов утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и не знал о планах арендаторов.