Ремонт без головной боли: какие материалы выбирать, чтобы минимизировать время на уборку

Не используйте эти материалы во время ремонта, чтобы избежать каждодневной уборки

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Простота и скорость уборки часто не зависят от наличия специального оборудования и моющих средств, а от продуманного дизайна интерьера.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

По мнению эксперта, дизайнера Юлии Тычино, каждый может создать уютное и практичное пространство для жизни, легко поддерживаемое в чистоте и порядке, просто подобрав подходящие отделочные материалы.

Вот что не стоит использовать при ремонте в своей квартире.

Ламинат

Это покрытие чувствительно к воде, поэтому стоит рассмотреть замену на паркетную или инженерную доску. Если бюджет ограничен, можно остановиться на линолеуме. Глянцевые поверхности

Они склонны к видимости отпечатков, случайных брызг и пылинок, так что выбирайте с учетом этого. Избыток деталей

Лепнина, сложные плинтусы, карнизы и другие декоративные элементы могут собирать пыль, требуя регулярной уборки.