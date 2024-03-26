Тенденции рынка недвижимости: что произошло с ценами в феврале

Цены на жилье в России стагнируют из-за высоких ставок на ипотеки

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В феврале во многих городах России цены на жилье почти не изменились, сообщает сайт aif. ru. Продавцы готовы к небольшим торгам в пределах 5-7%, но в основном цены либо остаются стабильными, либо незначительно растут.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Аналитики провели анализ нескольких городов России за февраль. В Москве средняя цена на вторичное жилье почти не изменилась, оставшись на уровне 292 961 рубля за квадратный метр. Однако активность на рынке была довольно высокой, в отличие от января, когда количество сделок резко упало.

В Перми цены на вторичное жилье в феврале немного выросли, составив 100 515 рублей за квадратный метр, что на 768 рублей больше, чем в предыдущем месяце. Новостройки также немного снизили цены на 188 рублей, предлагаясь в среднем за 130 884 рубля за квадратный метр.

В Екатеринбурге отмечается снижение темпов продаж, однако активность застройщиков остается высокой. Объем предложения на рынке также растет, с увеличением количества нереализованных квартир.

В Тюмени наблюдается возвращение продавцов вторичного жилья на рынок, с ростом предложения как на первичном, так и на вторичном рынке.

В Новосибирске отмечается быстрое увеличение цен на вторичном рынке, прирост составил 1,6% за январь, а на первичном — 2,3% за январь-февраль. Разница между ценами на первичном и вторичном рынках достигла исторического максимума — 26%.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы рынок будет искать новые идеи для поддержания спроса, такие как рассрочки и другие варианты адаптации к текущим условиям.