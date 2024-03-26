В России стартовал детский конкурс под хештегом #Спроси Строителя.

При Минстрое РФ объявлен конкурс на детский вопрос о строительстве

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России дан старт VII ежегодному конкурсу на лучший детский вопрос о строительстве. Он проходит под хештегом #Спроси Строителя. Инициатор и организатор конкурса — Общественный совет при Минстрое РФ. Поддержку осуществляет Министерство строительства и ЖКХ России.

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Сообщается, что в конкурсе задавать свои вопросы могут дети от 6 до 14 лет. Лучшие вопросы будут оцениваться по трём номинациям — "Самый оригинальный текстовый вопрос", "Лучший вопрос об истории строительства" и "Самый оригинальный видеовопрос". Принимать вопросы будут до 12 июля 2024 года. Для их отсылки есть официальная страница конкурса, которая так и называется "Конкурс Спроси Строителя". Победителей конкурса объявят на День Строителя, который в России традиционно проходит 11 августа.

Отметим, что конкурс организован в связи с реализацией проекта "Я — строитель будущего!". Данный проект входит в План мероприятий, проводимых согласно Указа Президента РФ в рамках Десятилетия детства в России.