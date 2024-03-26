Хозяйкам подсказали, как быть, если из раковины плохо пахнет — поможет одно из этих средств, и никакой химии

От запаха из раковины поможет газировка, посоветовали домохозяйкам

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Своевременный уход за сантехникой гарантированно убережёт вас от скверного запаха из сливного отверстия. Но если не уследили или ещё по каким-то причинам такая неприятность всё же случилась, то есть способы решить проблему.

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Сода с уксусом

Такая "гремучая смесь" поможет одолеть не только вонь, но даже засор, если он не совсем уж запущенный.

Засыпаете в слив стакан соды, через пару минут заливаете туда столько же уксуса.

После окончания реакции (благоразумно на это время прикрыть отверстие) заливаете всё это кипятком в объёме одного чайника.

Вариант того же способа без соды — один уксус, но в таком случае лучше подогретый.

Газировка

Порядок действий — тот же. Залить напиток в слив, подождать несколько часов, промыть всё чайником кипятку.

Если запах появился из унитаза, такими маломощными средствами не обойтись, но и на этот случай есть лайфхак.