Ипотека в Москве: секреты оптимизации с помощью аренды жилья

Москвичам рассказали про способ закрытия ипотеки без затрат

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители Москвы могут погасить свою ипотеку за счет дохода от аренды. Этот метод, позволяющий закрыть жилищный кредит без дополнительных инвестиций, был представлен сервисом "Яндекс Аренда".

Фото: PxHere

Такой подход в основном рассматривается теми, кто приобрел жилье как инвестицию. Также этим заинтересованы родители, которые планируют предоставить это жилье своим детям после их совершеннолетия.

Наиболее подходящим вариантом для этой стратегии является готовая студия или однокомнатная квартира в районе Марфино. Для того чтобы доход от аренды превышал ежемесячный платеж по ипотеке, необходимо внести первоначальный взнос в размере около 4,8 миллиона рублей (56 процентов). При условии процентной ставки в 54,6 тысячи рублей в месяц ипотеку можно погасить менее чем за 25 лет. Однако при минимальном первоначальном взносе будет сложно покрыть расходы по кредиту за счет аренды.

Если рассматривать приобретение квартиры в районе Щукино, первоначальный взнос не должен быть меньше 6 миллионов рублей. В случае "однушки" в Сокольниках требуется внести первый взнос в размере 7,4 миллиона рублей, а в районе метро Беговая — 8,4 миллиона рублей. В других районах Москвы для приобретения квартиры потребуется больше средств. По мнению экспертов, при текущих процентных ставках аренда квартиры будет более выгодной, особенно на вторичном рынке.