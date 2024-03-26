Ипотечный рынок России оживился: спрос на жилищные кредиты растет

По результатам марта объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками, возрос до 500 миллиардов рублей, что превышает показатели февраля в 1,5 раза. Информацию о росте спроса на ипотеку.
Согласно заявлению Сергея Бабина, руководителя отдела ипотечного кредитования ВТБ, рынок недвижимости в России оживился после неудачного начала года, что отразилось на увеличении объемов выдачи жилищных кредитов.
Бабин также отмечает, что в данный момент основной интерес россиян связан с льготными программами, не приносящими банкам значительного дохода. Прогнозируется, что объемы выдачи ипотеки в этом году будут ниже, чем в 2023 году, и окончательные результаты будут зависеть от обновления льготных программ, изменения ключевой ставки и ужесточения политики Центробанка.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала призыв прекратить массовую выдачу льготных ипотечных кредитов в России летом 2024 года и не возобновлять эту практику. Однако она подчеркнула поддержку регулятором адресных социальных программ, таких как семейная ипотека.
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