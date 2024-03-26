Три простых способа разделить пространство в однокомнатной квартире

Многие сталкиваются с ситуацией, когда им приходится проживать в однокомнатной квартире. Это часто вызывает дискомфорт, поскольку трудно разделить пространство на зоны для отдыха, сна и хобби.
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Однако, согласно дизайнеру Юлии Тычино, существуют несколько простых способов, которые могут помочь достичь нужного эффекта.
Стеллажи Легко найти подходящие стеллажи в профильных магазинах. Они могут визуально и физически разделить пространство на части и придать интерьеру оригинальность, если их правильно заполнить.
Ширмы Этот метод, заимствованный у японцев, эффективен для "скрытия" зон для сна или творчества от посторонних глаз. Ширмы выглядят стильно и интересно в интерьере.
Панели из МДФ Этот простой и бюджетный способ разделения пространства предлагает множество вариантов визуального оформления, которые можно найти в строительных магазинах. Таким образом, всегда можно подобрать подходящий вариант для своей квартиры.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.
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