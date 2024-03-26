Три простых способа разделить пространство в однокомнатной квартире

Дизайнеры назвали 3 способа, как разделить одну комнату на две

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие сталкиваются с ситуацией, когда им приходится проживать в однокомнатной квартире. Это часто вызывает дискомфорт, поскольку трудно разделить пространство на зоны для отдыха, сна и хобби.

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Однако, согласно дизайнеру Юлии Тычино, существуют несколько простых способов, которые могут помочь достичь нужного эффекта.

Стеллажи

Легко найти подходящие стеллажи в профильных магазинах. Они могут визуально и физически разделить пространство на части и придать интерьеру оригинальность, если их правильно заполнить. Ширмы

Этот метод, заимствованный у японцев, эффективен для "скрытия" зон для сна или творчества от посторонних глаз. Ширмы выглядят стильно и интересно в интерьере. Панели из МДФ

Этот простой и бюджетный способ разделения пространства предлагает множество вариантов визуального оформления, которые можно найти в строительных магазинах. Таким образом, всегда можно подобрать подходящий вариант для своей квартиры.