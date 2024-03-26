Строительство дачного дома: как избежать проблем с законом

Садоводы могут приступить к строительству дачного дома без предварительного разрешения, однако, чтобы избежать потенциальных проблем с законом, рекомендуется принять меры предосторожности. Такие советы были предложены депутатом Госдумы Никитой Чаплиным в интервью для NEWS. ru.
Парламентарий предложил обратиться к кадастровому инженеру и подготовить декларацию о недвижимом объекте в соответствии с установленной формой, утвержденной Росреестром. Этот специалист проведет измерения, разработает технический план и представит его в соответствующие органы власти, пояснил Чаплин. "Также необходимо уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей для регистрации", — добавил депутат.
Однако эксперт отметил, что сносить дачный дом только за отсутствие предварительного разрешения не допустимо. Даже если было принято решение о демонтаже здания, владелец имеет возможность привести документацию в порядок и сохранить постройку.
"Важно понимать, что нарушение определенных требований само по себе не является достаточным основанием для сноса. Владелец земельного участка вправе строить на нем здания и сооружения, вносить изменения или сносить их, а также предоставлять разрешения на строительство другим лицам", — заключил Чаплин.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.