Строительство дачного дома: как избежать проблем с законом

Какие проблемы с законом могут возникнуть при строительстве дачи

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Садоводы могут приступить к строительству дачного дома без предварительного разрешения, однако, чтобы избежать потенциальных проблем с законом, рекомендуется принять меры предосторожности. Такие советы были предложены депутатом Госдумы Никитой Чаплиным в интервью для NEWS. ru.

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Парламентарий предложил обратиться к кадастровому инженеру и подготовить декларацию о недвижимом объекте в соответствии с установленной формой, утвержденной Росреестром. Этот специалист проведет измерения, разработает технический план и представит его в соответствующие органы власти, пояснил Чаплин. "Также необходимо уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей для регистрации", — добавил депутат.

Однако эксперт отметил, что сносить дачный дом только за отсутствие предварительного разрешения не допустимо. Даже если было принято решение о демонтаже здания, владелец имеет возможность привести документацию в порядок и сохранить постройку.

"Важно понимать, что нарушение определенных требований само по себе не является достаточным основанием для сноса. Владелец земельного участка вправе строить на нем здания и сооружения, вносить изменения или сносить их, а также предоставлять разрешения на строительство другим лицам", — заключил Чаплин.