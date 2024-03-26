Секреты успешного поиска аренды в условиях растущих цен и требований к арендаторам

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Россиянам стало сложнее снимать квартиры

1:53
Недвижимость » Аналитика

Из-за увеличения стоимости ипотеки и возрастающей популярности аренды жилья в России стало затруднительно снять квартиру, поскольку собственники стали более взыскательны к потенциальным арендаторам. Это было отмечено ведущим аналитиком госкомпании "Этажи" Александром Ивановым.

Россиянам стало сложнее снимать квартиры
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Владельцы жилья не испытывают дефицита в спросе, что привело к более частому требованию залога за сохранность имущества или включению страховки в стоимость аренды. Кроме того, некоторые владельцы вводят минимальные суммы для возврата на уборку, на случай если арендаторы не приведут квартиру в порядок после окончания срока аренды. В случае, если квартира будет в нормальном состоянии, залог за уборку возвращается, пояснил Иванов.

Также было отмечено, что некоторые владельцы значительно повышают цены для арендаторов с домашними животными. Есть случаи, когда владельцы встречаются лично с потенциальными жильцами и обращают внимание на различные детали, такие как внешний вид, марка машины, место работы и т. д., отметил эксперт.

Для более быстрого и экономичного поиска квартиры специалисты рекомендуют немедленно отреагировать на подходящее объявление, подписавшись на обновления всех онлайн-платформ, предлагающих аренду жилья. Также важно не стесняться обсуждать цену с владельцем и попытаться договориться о скидке, особенно если есть возможность предоплаты за несколько месяцев вперед.

Согласно данным экспертов, в феврале 2024 года средняя стоимость аренды квартир в крупных городах России увеличилась на восемь процентов по сравнению с августом 2023 года. Однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 14 процентов до 25 тысяч рублей, двухкомнатные — на 7 процентов до 32 тысяч рублей, а студии — на 4 процента до 25 тысяч рублей в месяц.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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