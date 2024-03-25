Мошенничество в Туле: пенсионерка потеряла квартиру и несколько миллионов рублей

80-летняя россиянка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что жительница Тулы в возрасте 80 лет потеряла свою квартиру и несколько миллионов рублей после общения с мошенниками.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В начале января неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, обратился к пенсионерке. Он предупредил ее о попытках мошенников взять кредиты на ее имя и уговорил перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы спасти ее сбережения. Доверившись звонившему, женщина перевела миллион рублей по указанным реквизитам.

Позже лжесотрудники ФСБ снова связались с женщиной, уговорив ее продать свою квартиру и перевести вырученные деньги на "безопасный" счет. Таким образом, мошенники завладели еще четырьмя миллионами рублей, и общий ущерб составил пять миллионов.

Пенсионерка, попавшая в ловушку, обратилась в полицию. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество в особо крупном размере"). В настоящее время ведется расследование с целью задержания преступников.