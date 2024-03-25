Экономия электроэнергии: простые шаги для сокращения электропотребления в бизнесе

Стали известны лучшие способы сэкономить на электричестве

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о способах экономии электроэнергии для российских организаций и предпринимателей. Он подчеркнул, что замена устаревшего оборудования на энергоэффективное, такое как установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания, может привести к сокращению расхода электричества на до 80 процентов.

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Помимо этого, рекомендуется установка умных счетчиков и систем управления энергоэффективностью. Альтернативные источники энергии также могут сыграть ключевую роль. Говырин отметил, что установка солнечных панелей или ветрогенераторов позволяет организациям генерировать свою собственную электроэнергию бесплатно или существенно снизить зависимость от сети.