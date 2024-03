Экономия электроэнергии: простые шаги для сокращения электропотребления в бизнесе

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о способах экономии электроэнергии для российских организаций и предпринимателей. Он подчеркнул, что замена устаревшего оборудования на энергоэффективное, такое как установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания, может привести к сокращению расхода электричества на до 80 процентов.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain