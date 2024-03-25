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Теракт в Крокус Сити Холл: оценка ущерба и перспективы восстановления

«Крокус Сити Холл» будет восстановлен

1:27
Недвижимость

Информация о восстановлении пострадавшего от теракта концертного зала "Крокус Сити Холл" была опубликована на веб-сайте Crocus Group. Владельцы компании "Крокус Интернешнл" выразили глубокие соболезнования в связи с терактом, в результате которого погибли многие люди.

«Крокус Сити Холл» будет восстановлен
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян ранее сообщил о приблизительном ущербе, причиненном концертному залу, который оценивается в 9,5-11,4 миллиардов рублей. По его словам, необходимо будет восстанавливать не только здание, но и всё концертное оборудование и технику. Эксперты предполагают, что работы по восстановлению займут от 8 до 10 месяцев. Однако консультанты, опрошенные агентством "Интерфакс", считают сообщения оценки ущерба преждевременными, утверждая, что точную оценку можно будет дать после завершения всех работ.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Вооруженные мужчины ворвались в зал перед концертом группы "Пикник" и открыли стрельбу по зрителям, а затем устроили пожар.

24 марта был объявлен днем общенационального траура. Несколько торгово-развлекательных центров в Москве отменили свои массовые мероприятия и ужесточили меры безопасности в связи с терактом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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