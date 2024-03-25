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Снять жильё стало сложнее и дороже. Риелторы подсказали квартирантам несколько мощных лайфхаков

Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки

2:22
Недвижимость

Из-за роста спроса на съёмное жильё арендодатели стали требовательнее к квартирантам, пишет URA.RU.

Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

"Арендодатели стали более требовательны, поскольку не испытывают дефицита спроса", — объяснил агентству ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

Причиной он назвал подорожание ипотеки: "Средние ставки аренды выросли и арендаторы вынуждены смещать свой интерес в сторону более доступного временного жилья. При этом на рынок вышли те, кто из-за снижения доступности ипотеки на готовое жильё и роста требований к минимальному первоначальному взносу на первичном рынке вынужден отложить покупку, чтобы накопить недостающую сумму".

По словам Иванова, всё чаще хозяева требуют залог за имущество в квартире или прибавляют стоимость его страховки к арендной плате, отказывают жильцам с животными, берут "клининговый" залог — деньги на уборку на случай, если арендаторы съедут, оставив жилище загаженным. "Если же квартира будет в нормальном состоянии, то "клининговый" залог возвращается", — пояснил он.

Эксперт посоветовал квартиросъёмщикам, собираясь на просмотр вариантов, принарядиться. "В аренде часто, как и в обычной жизни, встречают по одёжке, поэтому визуально благонадёжному арендатору проще рассчитывать на скидку, — заметил Иванов. — Бывают владельцы, которые лично встречают своих постояльцев и обращают внимание абсолютно на всё: на внешний вид, на марку машины, спрашивают о месте работы".

Основатель агентства недвижимости "Драже" Никита Словиковский порекомендовал квартиросъёмщикам подписаться на несколько сервисов с объявлениями об аренде и сразу реагировать на появляющиеся там предложения.

"Рынок аренды очень быстрый. Лучшие варианты могут улететь даже за 10-15 минут — у нас бывали такие случаи, — пояснил он. — Поэтому самые выгодные варианты всегда снимали и будут снимать самые шустрые арендаторы".

Не стесняйтесь торговаться, призвал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. Особенно если вы собираетесь поселиться на длительный срок — для собственников жилья это очевидно более удобный вариант. Кроме того, не скупитесь на предоплату — это тоже весомый аргумент выпросить скидку побольше.

Ранее выяснили у риелторов, кому сложнее всего снять квартиру в Москве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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