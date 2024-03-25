В марте россияне бросились получать ипотеку. С чего вдруг оживился рынок?

По прогнозам ВТБ, спрос на ипотеку в марте в 1,5 раза превысит февральские показатели, сообщает "РБК Недвижимость".
За первую половину месяца было выдано более 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти втрое больше, чем за тот же период февраля, который в банке прямо признали "провальным".
"В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объёмов жилищного кредитования. По итогам месяца выдача ипотеки в России может достигнуть 500 миллиардов рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля", — пояснил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
По его оценке, итоги года всё равно будут скромнее, чем в 2023-м.
Схожие прогнозы даёт и "Дом.РФ" — там ожидают спада на 35-50% по сравнению с прошлогодними рекордными показателями.
Под сиренью отлично растут эти растения.