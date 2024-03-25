В марте россияне бросились получать ипотеку. С чего вдруг оживился рынок?

Спрос на ипотеку в марте вырос в 1,5 раза к февралю

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По прогнозам ВТБ, спрос на ипотеку в марте в 1,5 раза превысит февральские показатели, сообщает "РБК Недвижимость".

Фото: Mos.ru

За первую половину месяца было выдано более 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти втрое больше, чем за тот же период февраля, который в банке прямо признали "провальным".

"В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объёмов жилищного кредитования. По итогам месяца выдача ипотеки в России может достигнуть 500 миллиардов рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля", — пояснил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По его оценке, итоги года всё равно будут скромнее, чем в 2023-м.

Схожие прогнозы даёт и "Дом.РФ" — там ожидают спада на 35-50% по сравнению с прошлогодними рекордными показателями.