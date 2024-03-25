Бесплатная догазификация: садовые товарищества получат доступ к газу без дополнительных затрат

ФНС подготовила документы о социальной газификации садовых товариществ

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В соответствии с информацией, предоставленной Федеральной антимонопольной службой, садовые некоммерческие товарищества будут включены в программу бесплатной догазификации. Соответствующие документы уже подготовлены ФНС.

Фото: rgi-rn .ru

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении расширить программу социальной газификации на садовые товарищества в своем послании к Федеральному собранию. В настоящее время данная программа охватывает села и поселки, функционируя уже два года и заключив за это время более 1,1 миллиона договоров на бесплатное подключение к газопроводам. Льготные категории граждан получают возможность не только прокладывать газовые коммуникации до границ участков, но и внутри них.

Программа социальной газификации, работающая в регионах, не имеет ограничения по времени и распространяется на частные дома и социальные объекты.

По мнению Тимура Дасаева, креативного директора СК "Дачный Сезон", расширение программы социальной газификации может привести к увеличению стоимости жилья в СНТ, поскольку это стимулирует спрос на подобную недвижимость.