Увеличение спроса на вторичное жилье в Москве: новые тенденции и перспективы

В течение месяца спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 10%, согласно данным компании "НДВ Супермаркет Недвижимости". Этот рост сопровождается увеличением числа клиентов, предпочитающих сделки без использования заемных средств, сообщают эксперты.
Руководитель департамента городской недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко подчеркнула, что новая тенденция заключается в увеличении числа клиентов, расплачивающихся наличными. В настоящее время около 80% покупателей предпочитают наличные, в то время как ранее этот показатель составлял всего лишь 20%.
Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), отметил, что увеличение числа покупателей вторичного жилья за наличные средства является общим трендом, наблюдаемым в различных городах.
Этот взгляд подтверждается Русланом Сырцовым, управляющим директором компании "Метриум", который считает, что высокий спрос на наличное вторичное жилье объясняется высокими процентными ставками по кредитам и возможностью получения дополнительных скидок от продавцов.
Екатерина Шенгель, член правления РГР, связывает увеличение числа покупателей готового жилья за наличные с высокими ставками по ипотеке и большими ежемесячными платежами по кредитам.
Артемий Шурыгин, также член правления РГР, отмечает, что в Подмосковье не наблюдается такого высокого спроса на наличное жилье, однако доля таких сделок все равно увеличилась из-за снижения активности в ипотечном секторе.
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