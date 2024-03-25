Увеличение спроса на вторичное жилье в Москве: новые тенденции и перспективы

В Москве доля покупателей вторичного жилья за наличные достигла 80%

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В течение месяца спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 10%, согласно данным компании "НДВ Супермаркет Недвижимости". Этот рост сопровождается увеличением числа клиентов, предпочитающих сделки без использования заемных средств, сообщают эксперты.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Руководитель департамента городской недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко подчеркнула, что новая тенденция заключается в увеличении числа клиентов, расплачивающихся наличными. В настоящее время около 80% покупателей предпочитают наличные, в то время как ранее этот показатель составлял всего лишь 20%.

Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), отметил, что увеличение числа покупателей вторичного жилья за наличные средства является общим трендом, наблюдаемым в различных городах.

Этот взгляд подтверждается Русланом Сырцовым, управляющим директором компании "Метриум", который считает, что высокий спрос на наличное вторичное жилье объясняется высокими процентными ставками по кредитам и возможностью получения дополнительных скидок от продавцов.

Екатерина Шенгель, член правления РГР, связывает увеличение числа покупателей готового жилья за наличные с высокими ставками по ипотеке и большими ежемесячными платежами по кредитам.

Артемий Шурыгин, также член правления РГР, отмечает, что в Подмосковье не наблюдается такого высокого спроса на наличное жилье, однако доля таких сделок все равно увеличилась из-за снижения активности в ипотечном секторе.