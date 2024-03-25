Ускорение: жилье в Москве сдаётся вдвое быстрее

Россияне массово арендуют квартиры в Москве

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сдача жилья в Москве ускорилась практически в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков в интервью для "Ленты.ру".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным специалиста, к началу 2024 года квартиры в Москве в среднем арендуются за 12 дней после размещения объявления на сервисе, что на 42 процента быстрее, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее быстрый поиск арендаторов наблюдается у владельцев студий и однокомнатных квартир, где время от публикации до заселения составляет в среднем девять дней, что на 44 и 48 процентов быстрее соответственно. Для двухкомнатных квартир этот срок составляет 14 дней, а для трехкомнатных — 16 дней, что также значительно меньше времени, затрачиваемого на аренду в сравнении с предыдущим годом.

Самым оперативным в сдаче квартир оказался Юго-Западный округ Москвы, где арендатора находят в среднем за шесть дней. Востребованность этого района Жуков объясняет высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В то время как на центральных и северо-западных районах столицы поиск арендатора занимает вдвое больше времени из-за более высоких ставок и большого количества предложений в новостройках бизнес-класса.

Эксперт также отмечает, что спрос на аренду жилья в Москве начал расти еще в начале января, превышая показатели второй половины осени. Основной причиной увеличения интереса к аренде жилья Жуков называет высокие ипотечные ставки, которые заставляют многих граждан откладывать покупку недвижимости.

Ранее в марте стало известно, что долгосрочная аренда квартир в крупных городах России подорожала на восемь процентов с августа 2023 года.