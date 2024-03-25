Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вьетнамские пляжи заполнены пластиком после туристов
BMW представил платформу для электромобилей будущего
Тренер Елена Абрамова рассказала, как научиться держать баланс
Облепиховое масло для кожи: уникальные свойства и способ применения
Егор Крид и Инстасамка пожертвовали по миллиону рублей для пострадавших в теракте
Стало известно, в какой стране собак любят больше всего
Профессор Ричард Уайзман назвал психологические особенности причиной веры многих людей в призраков
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Mercedes-Benz объявил об отзыве 116 020 внедорожников из-за опасности возгорания
Ускорение: жилье в Москве сдаётся вдвое быстрее

Россияне массово арендуют квартиры в Москве

1:49
Недвижимость

Сдача жилья в Москве ускорилась практически в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков в интервью для "Ленты.ру".

Россияне массово арендуют квартиры в Москве
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным специалиста, к началу 2024 года квартиры в Москве в среднем арендуются за 12 дней после размещения объявления на сервисе, что на 42 процента быстрее, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее быстрый поиск арендаторов наблюдается у владельцев студий и однокомнатных квартир, где время от публикации до заселения составляет в среднем девять дней, что на 44 и 48 процентов быстрее соответственно. Для двухкомнатных квартир этот срок составляет 14 дней, а для трехкомнатных — 16 дней, что также значительно меньше времени, затрачиваемого на аренду в сравнении с предыдущим годом.

Самым оперативным в сдаче квартир оказался Юго-Западный округ Москвы, где арендатора находят в среднем за шесть дней. Востребованность этого района Жуков объясняет высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В то время как на центральных и северо-западных районах столицы поиск арендатора занимает вдвое больше времени из-за более высоких ставок и большого количества предложений в новостройках бизнес-класса.

Эксперт также отмечает, что спрос на аренду жилья в Москве начал расти еще в начале января, превышая показатели второй половины осени. Основной причиной увеличения интереса к аренде жилья Жуков называет высокие ипотечные ставки, которые заставляют многих граждан откладывать покупку недвижимости.

Ранее в марте стало известно, что долгосрочная аренда квартир в крупных городах России подорожала на восемь процентов с августа 2023 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Вьетнамские пляжи заполнены пластиком после туристов
BMW представил платформу для электромобилей будущего
Тренер Елена Абрамова рассказала, как научиться держать баланс
Облепиховое масло для кожи: уникальные свойства и способ применения
Егор Крид и Инстасамка пожертвовали по миллиону рублей для пострадавших в теракте
Стало известно, в какой стране собак любят больше всего
Профессор Ричард Уайзман назвал психологические особенности причиной веры многих людей в призраков
Россияне массово арендуют квартиры в Москве
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Mercedes-Benz объявил об отзыве 116 020 внедорожников из-за опасности возгорания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников