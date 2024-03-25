Московские пентхаусы: роскошь и эксклюзив за миллиарды рублей

Известна стоимость самого дорогого пентхауса Москвы

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно отчету экспертов консалтинговой компании NF Group, самый дорогостоящий пентхаус Москвы был оценён в 7,3 миллиарда рублей.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

Этот пентхаус имеет площадь 863 квадратных метров и расположен в жилом комплексе Le Dome, находящемся в Соймоновском проезде напротив Храма Христа Спасителя. Его стоимость является рекордной, считается, что один квадратный метр такого жилья стоит 8,4 миллиона рублей.

На втором месте по дороговизне находится пентхаус площадью 1154 квадратных метра, расположенный в клубном доме Duo на Софийской набережной. Его стоимость составляет 4 миллиарда рублей. На третьем месте находится пентхаус в комплексе "Резиденция 1864" также на Софийской набережной. Стоимость этой квартиры площадью 1227 квадратных метров оценивается в 3,43 миллиарда рублей.

Эксперты также утверждают, что на рынке представлены варианты и дешевле — примерно за 2 миллиона рублей за квадратный метр. Однако цена сильно зависит от расположения объекта относительно ключевых мест в городе.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в Москве можно снять за 13,8 миллиона рублей в месяц. Это двухуровневый таунхаус площадью 530 квадратных метров, находящийся в жилом комплексе на Кооперативной улице в Хамовниках. Внутри таунхауса есть кухня, гостиная с высокими потолками (7,2 метра), кинозал, винный погреб, две спальни с ванными комнатами и гардеробными.