Ипотечная переплата в четыре раза: что означают текущие ставки для россиян

Переплата по ипотеке равна четырем стоимостям квартир: как Россияне решают эту проблему

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские граждане, взявшие ипотеку по текущим процентным ставкам, в долгосрочной перспективе столкнутся с переплатой в четыре раза большей суммы, заявила доктор экономических наук и научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента Президентской Академии Елена Иванкина.

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По оценкам Иванкиной, через двадцать лет сумма переплаты российских ипотечных заёмщиков составит четыре раза больше стоимости квартиры, при условии, что учитывается только выплата основного долга. Экономистка утверждает, что текущие процентные ставки находятся на уровне 16-19 процентов, что сдерживает спрос на жилье.

Иванкина отмечает, что россияне также теряют интерес к государственным программам из-за решения Минфина сократить сумму льготного кредита до 6 миллионов рублей и повысить первоначальный взнос до 30 процентов. При этом, изменения курсов валют, инфляция и рост себестоимости строительства привели к увеличению цен на новое жильё.

Спад спроса на рынке жилья, согласно эксперту, реагирует с определённой задержкой. Иванкина считает, что последствия сокращения льготной ипотеки на рынке проявятся лишь со временем.

Ранее риэлторы призвали россиян продавать своё жильё. Согласно данным, после пикового спроса на готовое жильё в конце прошлого года, наступил период замедления. Специалисты утверждают, что те, кто отказывается от продажи своего жилья в надежде на большую выгоду в будущем, допускают ошибку.