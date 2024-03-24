Превратите свой интерьер из обыденного в стильный: секреты грамотного декорирования

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Уберите из своей квартиры эти 3 мелочи

2:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Несмотря на значительные затраты на ремонт и начальное уверенное чувство хозяев, что все детали были подобраны идеально, со временем обстановка может радикально измениться.

Уберите из своей квартиры эти 3 мелочи
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это происходит из-за того, что каждый день появляются незначительные элементы, которые на первый взгляд могут показаться мелочами, но постепенно превращают интерьер из стильного в безвкусный. Дизайнер Юлия Тычино подробно рассказала об этом.

Фотографии на столах, тумбах и полках В дизайнерских блогах часто советуют не оставлять горизонтальные поверхности пустыми. Однако профессионалы рекомендуют создавать красивые, лаконичные и продуманные композиции, в то время как мы часто безраздельно заполняем столы и тумбы фотографиями. В целом, необходимо помнить, что размещение фотографий друзей и близких в рамках на видном месте вполне допустимо.

Однако, если вы решите действовать таким образом, важно грамотно их сгруппировать и обдумать место размещения — возможно, лучше будет повесить их на стене.

Постеры без бренда После того, как скандинавский стиль интерьера стал популярным, в наши квартиры активно вошли постеры без бренда. Эти безымянные изображения доступны и недороги, поэтому многие решают украсить ими свой интерьер.

Вместо того чтобы слепо следовать трендам, стоит прислушаться к совету дизайнеров, которые советуют стремиться к индивидуальности в оформлении интерьера.

Сувениры с путешествий Во время путешествий мы часто покупаем сувениры на память. Это могут быть магниты на холодильник, статуэтки или другие декоративные предметы, которые затем заполняют полки, или морские элементы, которые не всегда сочетаются с интерьером.

Вместо этого можно создать специальный ящик для воспоминаний, где будут храниться сувениры с путешествий и другие дорогие сердцу вещи. Они будут легко доступны для просмотра и подарят вам возможность вспомнить свои приключения. Такие декоративные ящики обычно хорошо вписываются в интерьер и не создают ощущения перегруженности пространства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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