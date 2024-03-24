Секреты успешной покупки квартиры в кредит: оптимизируйте дополнительные расходы

Нюансы покупки квартиры в ипотеку

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При приобретении жилья в кредит важно помнить о дополнительных расходах, сопровождающих этот процесс. Елена Мищенко, руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости", подчеркнула необходимость учесть различные факторы приобретения недвижимости в кредит.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Среди дополнительных расходов указываются госпошлина за регистрацию недвижимости, оценка объекта, а также комиссии банка и риэлтора. Эксперт уточнила, что общая сумма таких расходов зависит от суммы кредита и обычно составляет около 1,5 процента.

Помимо этого, важно заранее расчитать размер ежемесячных выплат по ипотеке. Мищенко советует рассмотреть возможность оформления кредита на максимальный период, с последующей возможностью досрочного погашения при увеличении дохода, чтобы избежать дополнительных переплат. Ежемесячные платежи должны быть комфортными для заемщика и не ограничивать его финансово.

Также важно понимать, какие действия с квартирой недопустимы в период ипотеки. Например, ремонт и внесение в завещание допустимы, но передача по дарственному договору и перепланировка запрещены. "Также не всегда возможно регистрировать других лиц в квартире, если это не предусмотрено заранее в договоре", — подчеркнула специалистка.