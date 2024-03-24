Опасные домашние цветы: какие растения лучше не держать в доме

Россиян предупредили об опасности комнатных растений

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые известные домашние растения оказались токсичными и представляют опасность для выращивания внутри помещений. Эксперты предупреждают россиян об этом.

Фото: creativecommons.org by katieb50 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Среди опасных растений упоминается диффенбахия, сок которой ядовит для людей и домашних животных. Монстера также является объектом осторожности из-за содержания в ее листьях вредных веществ, способных вызвать ожоги при контакте с кожей. Эксперты рекомендуют избегать размещения этого растения в спальне или детской комнате, так как оно может ухудшить качество воздуха и отнять жизненную энергию.

Примула также не рекомендуется для выращивания в домашних условиях. Цветущие растения лучше держать на открытом воздухе, так как они могут выделять токсичные вещества, вызывающие рвоту и головокружение.

Азалия также представляет опасность из-за содержания андромедотоксина. Это вещество присутствует в цветках, стеблях и особенно в листьях растения. Проглотив даже небольшой листок, человек может столкнуться с рвотой, повышением давления и депрессией центральной нервной системы. Кроме того, цветок может вызывать аллергические реакции.