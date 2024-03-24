Переезд в Сочи для пенсионеров: вызовы и решения

Россиян отговаривают переезжать в Сочи на пенсию

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для пенсионеров переезд в Сочи, который стал самым востребованным городом для проживания в пожилом возрасте, становится сложной задачей из-за высоких цен на жилье. Об этом сообщает "Москва 24", ссылаясь на высказывания доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Сафонов подчеркнул, что высокие стоимости недвижимости делают переезд в Сочи почти недоступным для обычного пенсионера, поэтому большинство граждан России выбирают Ставрополь или Краснодар. Эксперт также добавил, что жители Москвы редко решаются на постоянное проживание на юге страны.

"Те, кто могут себе это позволить, могут посещать курортные города раз в год, не обязательно жить там постоянно. В Москве качество жизни выше и с точки зрения здравоохранения, и культурной жизни, и досуга", — пояснил Сафонов. Он также отметил, что переезд в пожилом возрасте может столкнуться с бытовыми проблемами из-за потери привычного окружения.

Эксперт рекомендует россиянам, которые планируют переезд после выхода на пенсию, сократить текущие расходы, сделать долгосрочные инвестиции и заранее отложить средства