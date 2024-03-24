Последние данные: снижение цен на жилье в Москве и еще двух городах России

В Москве подешевели новостройки

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За прошедший месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках снизилась лишь в трех городах России, включая Москву. Эту информацию передает издание "Известия", ссылаясь на данные федеральной компании "Этажи".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

В Москве наблюдалось снижение средней стоимости квадратного метра на 2,2 процента, в Санкт-Петербурге на 2,1 процента и в Краснодаре на 0,8 процента. Эксперты указывают на несколько факторов, оказывающих влияние на цену. Один из них — увеличенный интерес к квартирам в домах на завершающей стадии строительства, которые быстро находят своих покупателей, что приводит к уменьшению доли объектов с более высокой ценой за квадратный метр. Вторым фактором является рост числа покупателей, которые не покупают жилье на старте строительства, а улучшают свои жилищные условия, выбирая более просторные квартиры, где цена за метр ниже.

Также на рынок Москвы и Санкт-Петербурга повлияло сокращение льготной ипотечной программы, что стало стимулом для коррекции цен. "Кроме того, банки перестали взимать комиссии за выдачу льготных кредитов, которые застройщики ранее вынуждены были включать в стоимость квартир", — отметил ведущий аналитик из "Этажей" Александр Иванов.