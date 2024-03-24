Владимир Путин предупреждает: осторожность в вопросе льготной ипотеки необходима

Путин призвал осторожнее подходить к ипотеке

Президент России, Владимир Путин, отметил необходимость осторожного подхода к вопросу льготной ипотеки в ходе встречи с кандидатами на должность главы государства, передает РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что существует потребность в обсуждении условий жилищных кредитов и возможности поиска необходимых ресурсов, однако призвал к осторожности.

"Наши экономические службы, включая Центральный банк, ответственные за поддержание нужного уровня макроэкономических показателей, опасаются, что введение такой большой ипотеки, какую мы сейчас рассматриваем, может негативно сказаться на инфляции", — пояснил Путин.

Ранее стало известно, что российский застройщик предложил внедрить молодежную ипотеку с процентной ставкой в три процента годовых на срок до 50 лет и первоначальным взносом в 15 процентов. Сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 15 миллионов рублей, а в других регионах — от 9 до 12 миллионов.