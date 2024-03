Владимир Путин предупреждает: осторожность в вопросе льготной ипотеки необходима

Президент России, Владимир Путин, отметил необходимость осторожного подхода к вопросу льготной ипотеки в ходе встречи с кандидатами на должность главы государства, передает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0