Владимир Путин предупреждает: осторожность в вопросе льготной ипотеки необходима

Президент России, Владимир Путин, отметил необходимость осторожного подхода к вопросу льготной ипотеки в ходе встречи с кандидатами на должность главы государства, передает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что существует потребность в обсуждении условий жилищных кредитов и возможности поиска необходимых ресурсов, однако призвал к осторожности.
"Наши экономические службы, включая Центральный банк, ответственные за поддержание нужного уровня макроэкономических показателей, опасаются, что введение такой большой ипотеки, какую мы сейчас рассматриваем, может негативно сказаться на инфляции", — пояснил Путин.
Ранее стало известно, что российский застройщик предложил внедрить молодежную ипотеку с процентной ставкой в три процента годовых на срок до 50 лет и первоначальным взносом в 15 процентов. Сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 15 миллионов рублей, а в других регионах — от 9 до 12 миллионов.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.