Максимизируйте использование балкона: идеи для уютного отдыха, игр и работы

3 ошибки, допускаемые при обустройстве балкона

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Используйте балкон разумно, превратив его в уютное место для отдыха, игровую зону или рабочий кабинет. Однако важно проявить ответственность при обустройстве этого пространства еще на этапе ремонта, чтобы избежать ошибок, которые могут испортить его вид.

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Ошибкой является использование дешевых и недолговечных материалов. Лучше отдать предпочтение материалам, соответствующим тем, из которых изначально построен дом. Их можно также освежить или отреставрировать. Важно также обеспечить утепление, но радиаторы на балкон выносить не следует.

Не используйте балкон для складирования старых вещей, это мешает его использованию. Также стоит избегать избытка декора, который может создать визуальный беспорядок.

Выбор крупной мебели, которая занимает много места, также не самая лучшая идея.