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Почему весна - идеальное время для покупки загородной недвижимости: советы эксперта

Названы преимущества покупки загородного участка весной

1:21
Недвижимость

Весна считается оптимальным временем для приобретения загородной недвижимости, утверждает Татьяна Максимова, начальник отдела направления "Загородная недвижимость" в компании "ИНКОМ-Недвижимость". По ее мнению, в это время покупатели имеют возможность более рационально оценить предлагаемые варианты. "В это время снег уже растаял, что позволяет яснее понимать состояние участка, его влажность, направление стока воды и другие важные аспекты, которые летом могут остаться незамеченными", — подчеркивает специалист.

Названы преимущества покупки загородного участка весной
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Также Максимова обращает внимание на то, что покупатели, выбирающие летнее время для приобретения участков, могут столкнуться с рядом неприятных ситуаций, таких как непредвиденный сток талых вод от соседей на их участок.

Весной также проще провести дополнительные проверки. Например, можно оценить состояние системы отопления, что может быть сложно или невозможно летом. Также рекомендуется провести измерения теплопотерь в доме, поскольку даже кирпичные постройки не всегда гарантируют оптимальное сохранение тепла. Для этих целей могут быть использованы специализированные приборы.

Эти рекомендации подкреплены советом депутата Госдумы Никиты Чаплина, который отмечает важность избегать покупки загородных участков с недостроенными домами из-за возможных скрытых рисков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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