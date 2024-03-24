Уютное рабочее место: как создать комфорт для работы из дома

Как правильно оформить рабочее место для «удаленки»

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При работе из дома важно создать удобное рабочее место, чтобы не допустить отвлечений. Необходимо четко определить зону работы.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это поможет улучшить психологический комфорт и эффективность работы. Избегайте работать в горизонтальном положении на диване или кровати.

Необходимо иметь по меньшей мере компактный стол, который вмещает необходимую технику и материалы.

Важно, чтобы в рабочей зоне было достаточно естественного света. Однако следует помнить, что слишком яркий или холодный свет может оказать негативное воздействие на зрение.

Для тех, кто проводит много времени дома, важно выделить специальную зону для отдыха, чтобы можно было расслабиться между задачами.

Если нет возможности отделить отдельную комнату под кабинет, можно использовать ширмы или шторы для зонирования пространства.

Также полезно использовать стеллажи, которые помогут организовать хранение и гармонично впишутся в интерьер.