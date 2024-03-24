Изысканная роскошь: самый дорогой дом в Сочи

Известна стоимость самого дорогого дома в Сочи

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты компании "Оникс-Недвижимость" сообщили, что самый дорогой дом в Сочи, доступный для приобретения, был оценен в 2,3 миллиарда рублей. Этот объект недвижимости находится в Хостинском районе на участке площадью 15 соток, его общая площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Специалисты также отметили, что в феврале 2024 года средняя цена на частные дома в Сочи, выставленные на продажу, составляла 45,1 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года цена выросла на 1,5 миллиона рублей или 3,46 процента. По сравнению с 2020 годом средняя стоимость домов в Сочи увеличилась более чем вдвое — на 106,2 процента.