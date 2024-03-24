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Изучаем преимущества и недостатки вторичного жилья: выбор, цена и инфраструктура

Назвали плюсы вторичного жилья

1:49
Недвижимость

Плюсом покупки вторичного жилья является более низкая стоимость квартир по сравнению с первичным рынком, а также больший выбор локаций. Об этом сообщил директор рынков России и СНГ компании fam Properties, Валерий Тумин.

Назвали плюсы вторичного жилья
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

При выборе жилья на вторичном рынке россиянин может найти квартиру именно в том районе, который ему подходит, будь то центр города или комфортная окраина. Эксперт считает, что еще одним плюсом такого выбора является уже сложившаяся инфраструктура района, которая включает в себя магазины, кафе, торговые центры, объекты сервиса, больницы и школы.

Еще одним преимуществом покупки вторичного жилья является возможность заселения сразу после оформления собственности. Если квартира находится в приличном состоянии, покупатель может сразу начать жить в ней, не тратя время на ремонт. В сравнении с новостройками, где крайне редко встречаются квартиры с чистовой отделкой и мебелью, это большое преимущество.

Тумин также указал на недостатки приобретения вторичного жилья. Так, дом может находиться в плохом состоянии и требовать капитального ремонта. По его словам, даже здания, построенные в 2010 году, могут требовать серьезного вмешательства в отдельных элементах.

С развитой инфраструктурой также связаны некоторые недостатки. Например, дворы в таких домах могут быть маленькими, что приводит к проблемам с парковкой из-за недостаточного количества мест для автомобилей.

Кроме того, в новостройках вероятность столкнуться с неблагополучными соседями ниже, по словам Тумина. Однако на вторичном рынке могут возникнуть проблемы с "соседями-маргиналами", которые унаследовали жилье, а также с наследниками прежних владельцев, несмотря на тщательную проверку документов при сделке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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