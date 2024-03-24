Почему построить частный дом в Подмосковье выгоднее, чем покупка квартиры: экспертное мнение

Выгода от покупки квартиры и строительства дома под Москвой сравнялась

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно высказыванию генерального директора компании "Азбука недвижимости" Сергея Факиры в интервью для РИАМО, строительство частного дома под Москвой признано более выгодным в сравнении с покупкой квартиры. Эксперт отмечает, что стоимость квадратного метра в коттедже оценивается в диапазоне 70-100 тысяч рублей, в то время как в новостройках Подмосковья цена за квадратный метр составляет 120-140 тысяч рублей. Таким образом, построить собственный дом обходится примерно вдвое дешевле, чем купить жилье в новостройке подмосковья.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Кроме того, Факира указывает, что при рассмотрении вторичного рынка жилья следует учитывать более выгодные условия ипотеки для индивидуального жилищного строительства. Например, по программе семейной ипотеки можно получить льготный кредит на сумму до 12 миллионов рублей под 6 процентов годовых, что при текущих ценах в Подмосковье позволит построить полностью готовый дом площадью до 120-130 квадратных метров.

Кроме того, глава компании отмечает и другие преимущества загородного дома перед квартирой, такие как возможность наслаждаться природой, заниматься спортом и готовить шашлыки без ограничений. Он заключает, что с учетом всех этих факторов приобретение или строительство загородного дома в Подмосковье на сегодняшний день является более выгодным вариантом по сравнению с покупкой квартиры.

Предварительно эксперты рассматривали преимущества вторичного жилья для россиян, включая более низкую стоимость по сравнению с первичным рынком, удобное расположение и возможность заселиться сразу после сделки.