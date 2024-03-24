Возможности бизнеса в СНТ: изготовление мебели, выращивание фруктов и пчеловодство

На территории дачного участка запрещено осуществлять коммерческую деятельность, но на общественных землях, принадлежащих СНТ, возможно организовать предприятие, сообщил газете "Известия" член комитета Государственной думы по поддержке малого и среднего бизнеса Алексей Говырин. Для этого необходимо получить согласие всех членов товарищества.
Создание автомастерской или автомойки на территории СНТ невозможно, пояснил специалист. В соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ "О дачных и огороднических товариществах для личных нужд", это может повлечь за собой юридическую ответственность из-за нанесения ущерба окружающей среде. Однако на территории дачного товарищества возможно осуществление небольшого предпринимательства, которое не причиняет вреда окружающей среде и не мешает соседям.
Говырин перечислил несколько видов бизнеса, которые можно организовать в СНТ. Это включает в себя изготовление и ремонт изделий из дерева. Среди предоставляемых услуг — изготовление и установка мебели, создание деревянных заборов и ограждений, а также строительство и установка беседок, террас и создание садовых дорожек. В сезон такие услуги пользуются спросом.
Дачники могут заняться производством художественных изделий: керамики, изделий из кожи, а также кружева.
Еще один вариант — выращивание овощей и фруктов для продажи. Желательно выбирать сорта, которые сложно найти в обычных магазинах. Также в СНТ можно заниматься разведением птиц: кур, гусей, уток и индюков. При этом необходимо соблюдать градостроительные и санитарные нормы. Можно построить на даче небольшой пруд и заниматься рыбоводством, выращивая форель, карпа или других видов рыбы.
Дачники также могут заниматься пчеловодством и производством меда. Однако стоит помнить, что разведение агрессивных видов пчел в СНТ запрещено. Пасеку следует оформить в ветеринарной инспекции и получить санитарный паспорт.
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