Возможности бизнеса в СНТ: изготовление мебели, выращивание фруктов и пчеловодство

В Госдуме рассказали, какой бизнес можно открыть на даче

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На территории дачного участка запрещено осуществлять коммерческую деятельность, но на общественных землях, принадлежащих СНТ, возможно организовать предприятие, сообщил газете "Известия" член комитета Государственной думы по поддержке малого и среднего бизнеса Алексей Говырин. Для этого необходимо получить согласие всех членов товарищества.

Фото: ufa.cataloxy.ru

Создание автомастерской или автомойки на территории СНТ невозможно, пояснил специалист. В соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ "О дачных и огороднических товариществах для личных нужд", это может повлечь за собой юридическую ответственность из-за нанесения ущерба окружающей среде. Однако на территории дачного товарищества возможно осуществление небольшого предпринимательства, которое не причиняет вреда окружающей среде и не мешает соседям.

Говырин перечислил несколько видов бизнеса, которые можно организовать в СНТ. Это включает в себя изготовление и ремонт изделий из дерева. Среди предоставляемых услуг — изготовление и установка мебели, создание деревянных заборов и ограждений, а также строительство и установка беседок, террас и создание садовых дорожек. В сезон такие услуги пользуются спросом.

Дачники могут заняться производством художественных изделий: керамики, изделий из кожи, а также кружева.

Еще один вариант — выращивание овощей и фруктов для продажи. Желательно выбирать сорта, которые сложно найти в обычных магазинах. Также в СНТ можно заниматься разведением птиц: кур, гусей, уток и индюков. При этом необходимо соблюдать градостроительные и санитарные нормы. Можно построить на даче небольшой пруд и заниматься рыбоводством, выращивая форель, карпа или других видов рыбы.

Дачники также могут заниматься пчеловодством и производством меда. Однако стоит помнить, что разведение агрессивных видов пчел в СНТ запрещено. Пасеку следует оформить в ветеринарной инспекции и получить санитарный паспорт.