Новые жилые проекты в Санкт-Петербурге: без балконов и лоджий - новый тренд

Почему балконы скоро станут роскошью: объясняет застройщик

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщики из Санкт-Петербурга стали все более склонны отказываться от включения балконов и лоджий в жилые проекты, сообщили в строительной компании City Solutions, цитируемой ТАСС.

Фото: openverse by osseous is licensed under CC BY 2.0

На данный момент около половины квартир в новостройках города предлагаются с балконами или лоджиями. Вторичный рынок показывает более высокий процент — 65%.

Этот тренд к сокращению доли жилья с балконами или лоджиями будет продолжаться, считают в City Solutions. По словам генерального директора компании Василия Тимофеева, застройщикам не выгодно включать эти элементы в строительство, поскольку стоимость их создания сопоставима с общей стоимостью проекта, но при продаже к ним применяется понижающий коэффициент в размере 0,3-0,5. В результате застройщики включают их в цену квартиры для компенсации убытков, что отражается на цене за квадратный метр, уточнил эксперт.

Нормативы противопожарной безопасности не позволяют девелоперам полностью избавиться от балконов и лоджий, отметил Тимофеев. Квартиры в домах выше десяти этажей, начиная с пятого этажа, должны быть оснащены ими. Однако застройщики могут обойти эти правила, создавая специальные зоны безопасности возле лифтовых холлов или лестничных клеток, либо устанавливая дополнительные системы пожаротушения.

Почти треть потенциальных покупателей, около 30%, не рассматривают варианты без балкона или лоджии при выборе квартиры. Однако лишь в 20% случаев эти элементы используются как зона отдыха, в основном же они служат для хранения вещей или для курения.

Эксперты компании ожидают снижения интереса к балконам и лоджиям, а также увеличения наценок на квартиры с ними. Кроме того, они предвидят увеличение использования специальных технических условий, позволяющих строить многоквартирные дома без балконов.