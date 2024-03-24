Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как интеллигентно отшить парня, чтобы он не обиделся
Звезды отменили концерты после трагедии в "Крокусе"
Обман отельеров: как распознать скрытые недостатки на фото и избежать разочарования
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии
Названы 5 экзотических животных, которых россияне всё чаще заводят в квартирах
Плюсы и минусы манчкина: факты о милых кошках-коротконожках
Почему балконы скоро станут роскошью: объясняет застройщик
Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой
Ипотечные кредиты в 2024 году: прогноз сокращения объема на 30-40%

Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024

Недвижимость

Генеральный директор государственной компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил на заседании в Совете Федерации, что в текущем году банки выдадут от 1,1 до 1,3 миллиона ипотечных кредитов, что означает снижение на 30-40% по сравнению с предыдущим годом.

Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

В период с января по февраль текущего года объем ипотечного кредитования уменьшился на 30%. Этот спад объясняется снижением предоставления рыночных ипотечных кредитов. Количество кредитов, выданных банками по рыночным ставкам вне льготных программ, сократилось на 37%. Тем не менее, объем предоставления льготной ипотеки остается на том же уровне, а объем семейной ипотеки увеличился на 7%.

Представители крупных банков, опрошенные Frank Media, также прогнозируют значительное сокращение выдачи ипотечных кредитов. Несмотря на продление семейной ипотеки, ожидается значительное снижение предоставления жилищных кредитов. Прогноз ВТБ указывает на ожидаемое сокращение выдачи ипотеки на 35-41%. В Росбанке также прогнозируется снижение объема выдачи ипотеки на 33%. По оценке Совкомбанка, к концу года будет выдано ипотечных кредитов на сумму 5,6 триллиона рублей, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Актёры, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь на съёмочной площадке
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Последние материалы
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии
Названы 5 экзотических животных, которых россияне всё чаще заводят в квартирах
Плюсы и минусы манчкина: факты о милых кошках-коротконожках
Почему балконы скоро станут роскошью: объясняет застройщик
Минобороны Польши: Россия нарушила воздушное пространство страны крылатой ракетой
Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024
3 совета туристам для комфортного пребывания в аэропорту
Сериал "Зимородок" решили продлить на третий сезон
Пять вещей в гардеробе, на которых можно и даже нужно сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников