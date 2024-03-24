Ипотечные кредиты в 2024 году: прогноз сокращения объема на 30-40%

Выдача ипотеки может упасть на 30–40% в 2024

Генеральный директор государственной компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил на заседании в Совете Федерации, что в текущем году банки выдадут от 1,1 до 1,3 миллиона ипотечных кредитов, что означает снижение на 30-40% по сравнению с предыдущим годом.

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В период с января по февраль текущего года объем ипотечного кредитования уменьшился на 30%. Этот спад объясняется снижением предоставления рыночных ипотечных кредитов. Количество кредитов, выданных банками по рыночным ставкам вне льготных программ, сократилось на 37%. Тем не менее, объем предоставления льготной ипотеки остается на том же уровне, а объем семейной ипотеки увеличился на 7%.

Представители крупных банков, опрошенные Frank Media, также прогнозируют значительное сокращение выдачи ипотечных кредитов. Несмотря на продление семейной ипотеки, ожидается значительное снижение предоставления жилищных кредитов. Прогноз ВТБ указывает на ожидаемое сокращение выдачи ипотеки на 35-41%. В Росбанке также прогнозируется снижение объема выдачи ипотеки на 33%. По оценке Совкомбанка, к концу года будет выдано ипотечных кредитов на сумму 5,6 триллиона рублей, что на 30% меньше, чем в прошлом году.