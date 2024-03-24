Новые тенденции в выборе загородной недвижимости: удобство вместо роскоши

Почему дворцы больше не в моде: мнение эксперта

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В интервью для журнала Циан основатель компании Good Wood, Александр Дубовенко, поделился наблюдениями о том, как изменяются предпочтения покупателей загородной недвижимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Арианна Эммелин Рицци is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В прошлые десятилетия многие стремились к домам, которые бы выделялись и позволяли проявить свою успешность. Востребованы были просторные здания с развлекательными помещениями, такими как бильярдные и бани. Однако сегодня таких клиентов почти не встретишь, отмечает специалист. При выборе жилья покупатели ориентируются на удобство, а не на экстравагантность. Люди, имеющие в распоряжении сумму около 20 миллионов рублей, предпочитают строить небольшие домики площадью сто квадратных метров. В прошлом за эти деньги можно было построить гигантский дом в 500 квадратных метров, но при этом не хватало средств на его отделку.

Согласно словам Дубовенко, сегодня покупатели все больше обращают внимание на ликвидность жилья. Если раньше люди строили для будущих поколений, то теперь они осознают, что обстоятельства могут измениться, и дом придется продавать. Поэтому выбор конструкций становится более осознанным.

Эксперт отмечает, что роскошные интерьеры и экстравагантные элементы дизайна больше не на пике популярности. Вместо этого люди чаще отдают предпочтение скандинавскому стилю, используют натуральные материалы и предпочитают простые цветовые решения. Многие также придерживаются минимализма, хотя это требует больших затрат на качественное исполнение, включая плавные переходы между поверхностями, отсутствие лишних деталей и скрытые конструкции, что влечет за собой использование дорогих материалов и высококлассное исполнение работ.