Ипотека для молодых семей: без первоначального взноса и скидок при рождении детей

Для молодых семей могут отменить первичный взнос по ипотеке

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предложения по изменению условий ипотечных программ для молодых семей поступили. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, Артем Метелев, высказал мнение о необходимости отмены первоначального взноса по ипотеке для таких заемщиков. Он обратился к главе Минстроя, Иреку Файзуллину, с предложением обсудить эту возможность с Центробанком.

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Предложено снизить размер первоначального взноса для молодых семей до 5-10% или полностью его отменить, согласно рекомендациям. Также предлагается дать таким заемщикам возможность приобретать вторичное жилье по программам "Семейная ипотека" и "Сельская ипотека".

Также рекомендуется ввести новую меру поддержки для семей с детьми. Это включает уменьшение размера долга по льготным кредитам при рождении каждого последующего ребенка. При рождении первого ребенка долг будет уменьшен на 10%, при появлении второго ребенка — на 20%, при третьем — на 75%. Предполагается, что при рождении четвертого ребенка долг по ипотеке будет полностью списан.

Кроме того, в комитете Госдумы по молодежной политике рекомендовали в ближайшее время запустить программу поддержки, направленную на помощь молодым семьям в накоплении средств на покупку жилья.