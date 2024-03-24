Новостройки vs. Вторичный рынок: что выберут российские покупатели

Каждая пятая семья готова покупать квартиры на стадии котлована

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Из результатов исследования, проведенного ВЦИОМом в сотрудничестве с аналитическим центром "Дом.РФ.", следует, что около 20% семей, планирующих приобрести квартиру в ближайшие пять лет, рассматривают возможность покупки на ранних этапах строительства, таких как котлован или на этапе проектной декларации. Большинство граждан выражают доверие к эскроу-счетам.

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Аналитики также выяснили, как реформа проектного финансирования повлияла на отношение людей к покупке квартир в новостройках. Согласно данным исследования, 76% опрошенных считают, что введение эскроу-счетов снизило риски при покупке недвижимости. По результатам опроса, половина респондентов предпочла бы покупать квартиры в новостройках, в то время как 26% предпочли бы вторичный рынок.

По информации от "Дом.РФ.", в течение ближайших пяти лет приобрести жилье планируют 6,8 миллионов российских семей с соответствующими доходами. Из них 3,5 миллиона семей намерены приобрести жилье на этапе строительства. Большинство потенциальных покупателей (81%) заинтересованы в покупке двух- или трехкомнатных квартир площадью от 55 до 80 квадратных метров. Дополнительно 9% респондентов ищут квартиры с четырьмя и более комнатами, в то время как только 10% хотят купить однокомнатное жилье.