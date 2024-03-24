Освежите интерьер кухни: 3 легких шага без ремонта

3 бюджетных способа, как обновить интерьер на кухне

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы стремитесь придать своей кухне свежести, не прибегая к ремонту, то есть несколько простых решений.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Эксперт Юлия Тычино поделилась тремя простыми способами улучшения интерьера кухни.

Обновление кухонного фартука.

Замена фартука может существенно изменить стиль помещения. Изменение посуды.

На открытых полках можно хранить стильные предметы из стекла, такие как банки с крупами, а также обновить чашки, тарелки и вазы, которые могут послужить отличным декором. Введение ярких акцентов.

Этот прием поможет освежить пространство, придать ему стильности и интереса. Можно покрасить одну стену, заменить шторы или добавить яркий ковер. Еще одним простым способом является использование скатертей. Рекомендуется приобрести несколько комплектов, чтобы менять текстиль в зависимости от праздника или дня недели.