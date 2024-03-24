Идеальная кухня: советы эксперта для безошибочного ремонта

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Как не допустить ошибок во время ремонта на кухне

1:00
Недвижимость » Ремонт

Кухня представляет собой значимое помещение в любом доме, где не только готовятся вкусные блюда, но и проводят время за чашкой чая или кофе в компании гостей и членов семьи.

Как не допустить ошибок во время ремонта на кухне
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/collections/kitchen-interiors-alk3pdg/

Поэтому важно серьезно подойти к процессу ремонта кухни.

Несомненно, кухня должна быть не только практичной и функциональной, но и уютной.

Эксперт Юлия Тычино поделилась рекомендациями о том, как избежать ошибок в ходе ремонта.

Специалист отметила, что перед началом ремонтных работ необходимо провести измерения помещения, желательно сделать это дважды.

Кроме того, эксперт порекомендовала спланировать электрическую систему заранее, учитывая не только розетки для кухонной техники, но и для устройств.

Также важно помнить, что безопасность играет ключевую роль на кухне, и не стоит выбирать скользкое напольное покрытие.

При установке техники важно убедиться, что все дверцы шкафов и техники открываются свободно, чтобы избежать проблем с доступом к ним.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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