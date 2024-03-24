Уютная и функциональная прихожая: простые способы оформления без ремонта

Пришедшие в гости могут судить о вашем доме уже по прихожей. Поэтому важно подойти к ее оформлению с умом, чтобы создать приятное первое впечатление без необходимости проведения ремонта.
Эксперт Юлия Тычино предлагает несколько простых способов, как сделать прихожую уютной и функциональной.
Один из методов — добавить в прихожую вспомогательные элементы, такие как небольшие столики и полочки, которые помогут организовать хранение сумок и ключей.
Также можно разместить несколько вазонов с неприхотливыми комнатными растениями, чтобы добавить живой зелени и уюта в пространство.
Еще один способ сделать прихожую более привлекательной — установить большое зеркало, которое создаст ощущение простора, а также добавит света и воздуха в помещение.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.