Уютная и функциональная прихожая: простые способы оформления без ремонта

Топ-3 способа, как сделать прихожую уютнее и интереснее

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пришедшие в гости могут судить о вашем доме уже по прихожей. Поэтому важно подойти к ее оформлению с умом, чтобы создать приятное первое впечатление без необходимости проведения ремонта.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn is licensed under CC0

Эксперт Юлия Тычино предлагает несколько простых способов, как сделать прихожую уютной и функциональной.

Один из методов — добавить в прихожую вспомогательные элементы, такие как небольшие столики и полочки, которые помогут организовать хранение сумок и ключей.

Также можно разместить несколько вазонов с неприхотливыми комнатными растениями, чтобы добавить живой зелени и уюта в пространство.

Еще один способ сделать прихожую более привлекательной — установить большое зеркало, которое создаст ощущение простора, а также добавит света и воздуха в помещение.