Уют и стиль без ремонта: простые идеи для арендованной ванной

3 совета, как создать уют в ванной комнате

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если в собственной квартире есть возможность экспериментировать со стилем и ремонтом, то ситуация становится сложнее, когда речь идет об арендованном жилье.

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Однако это не повод отчаиваться. Даже без крупных изменений и серьезных затрат можно существенно улучшить пространство вокруг себя.

Об этом рассказала эксперт Юлия Тычино.

Декор

Картины в рамках, простые статуэтки или вазы — это простые детали, которые могут разнообразить интерьер. Их следует располагать так, чтобы они не мешали в повседневной жизни. Корзины

Еще одним уникальным элементом для ванной комнаты могут стать корзины, которые можно использовать для хранения грязного белья перед стиркой, а также для косметики или чистых полотенец.

В магазинах можно найти недорогие корзины из ротанга или пластмассы, а при желании их можно покрасить в нужный цвет. Текстиль

Важным элементом в ванной является занавеска для душа. Стоит выбирать плотные и качественные материалы, которые легко моются и прослужат долго.

Этот простой элемент может существенно изменить впечатление от всей ванной комнаты.

Особое внимание следует уделить коврику. Он придаст уют и комфорт. Коврик может стать ярким акцентом или успокоить яркость цветов в слишком ярком интерьере.

