Уют и стиль без ремонта: простые идеи для арендованной ванной

Если в собственной квартире есть возможность экспериментировать со стилем и ремонтом, то ситуация становится сложнее, когда речь идет об арендованном жилье.
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Однако это не повод отчаиваться. Даже без крупных изменений и серьезных затрат можно существенно улучшить пространство вокруг себя.
Об этом рассказала эксперт Юлия Тычино.
Декор Картины в рамках, простые статуэтки или вазы — это простые детали, которые могут разнообразить интерьер. Их следует располагать так, чтобы они не мешали в повседневной жизни.
Корзины Еще одним уникальным элементом для ванной комнаты могут стать корзины, которые можно использовать для хранения грязного белья перед стиркой, а также для косметики или чистых полотенец. В магазинах можно найти недорогие корзины из ротанга или пластмассы, а при желании их можно покрасить в нужный цвет.
Текстиль Важным элементом в ванной является занавеска для душа. Стоит выбирать плотные и качественные материалы, которые легко моются и прослужат долго. Этот простой элемент может существенно изменить впечатление от всей ванной комнаты. Особое внимание следует уделить коврику. Он придаст уют и комфорт. Коврик может стать ярким акцентом или успокоить яркость цветов в слишком ярком интерьере.
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