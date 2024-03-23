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Уют и стиль без ремонта: простые идеи для арендованной ванной

3 совета, как создать уют в ванной комнате

1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если в собственной квартире есть возможность экспериментировать со стилем и ремонтом, то ситуация становится сложнее, когда речь идет об арендованном жилье.

3 совета, как создать уют в ванной комнате
Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Однако это не повод отчаиваться. Даже без крупных изменений и серьезных затрат можно существенно улучшить пространство вокруг себя.

Об этом рассказала эксперт Юлия Тычино.

  1. Декор
    Картины в рамках, простые статуэтки или вазы — это простые детали, которые могут разнообразить интерьер. Их следует располагать так, чтобы они не мешали в повседневной жизни.

  2. Корзины
    Еще одним уникальным элементом для ванной комнаты могут стать корзины, которые можно использовать для хранения грязного белья перед стиркой, а также для косметики или чистых полотенец.
    В магазинах можно найти недорогие корзины из ротанга или пластмассы, а при желании их можно покрасить в нужный цвет.

  3. Текстиль
    Важным элементом в ванной является занавеска для душа. Стоит выбирать плотные и качественные материалы, которые легко моются и прослужат долго.
    Этот простой элемент может существенно изменить впечатление от всей ванной комнаты.
    Особое внимание следует уделить коврику. Он придаст уют и комфорт. Коврик может стать ярким акцентом или успокоить яркость цветов в слишком ярком интерьере.


Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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