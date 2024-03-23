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Центробанк России подтверждает ставку на 16%: что это значит для рынка

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых: как это отразится на недвижимости

1:59
Недвижимость

На собрании совета директоров Банка России, которое прошло 22 марта, Центробанк оставил без изменений ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых: как это отразится на недвижимости
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно сообщению регулятора, инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Денежно-кредитная политика Центробанка будет способствовать процессу снижения инфляции в экономике.

ЦБ дал рынку понять, что период жестких денежно-кредитных условий продлится. По оценке Центробанка, к концу 2024 года инфляция снизится до 4-4,5% и будет приближаться к целевому уровню в 4%.

Первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган предположил, что средняя ключевая ставка в ближайшие три года составит около 10% годовых.

Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики, отметил, что решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ожидалось, так как это уже учтено на рынке.

Он также добавил, что важно, какие решения будут приняты относительно льготных программ в ближайшие месяцы, так как это повлияет на спрос.

Михаил Хорьков, глава комитета по аналитике РГУД, также подчеркнул, что решение Центробанка не стало неожиданным для рынка.

Максим Ельцов, генеральный директор "ПИА Недвижимость", отметил, что ключевым будет содержание пояснений, которые предоставит Центробанк в ближайшее время.

Он подчеркнул, что ожидаемое снижение ключевой ставки будет плавным и постепенным, но интересно посмотреть, изменится ли прогноз по уровню средней ключевой ставки на 2024 и 2025 годы после выступления ЦБ.

Ельцов также отметил, что управление ключевой ставкой для Банка России является основным инструментом управления инфляцией, но не единственным, и важно понимать, какие будут дальнейшие шаги регулятора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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