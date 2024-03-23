Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали самый надежный новый автомобиль
Правила ухода за георгинами
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
Настя Ивлеева возвращается в публичное пространство: почтила память жертв трагедии в "Крокус Сити Холле"
ZJLS: ученые обнаружили череп неизвестного ранее вида протоамфибий
Как заставить себя заниматься спортом. Несколько методов
Норма чая в день: проверьте себя, не нарушаете ли вы норму
Семь правил ухода для неотразимой привлекательности котиков: главное — любовь и внимание
Астильба прекрасно украсит тенистые места
Самая доступная квартира в ЦАО Москвы

Известна стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

1:02
Недвижимость

Согласно отчету от экспертов Skolkovo Realty, в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы на первичном рынке была зарегистрирована самая доступная квартира, стоимостью 19,1 миллиона рублей, с предполагаемой сдачей в эксплуатацию в 2024 году. Информацию о данной сделке предоставили журналистам портала "Лента.ру".

Известна стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License

По данным аналитиков, за указанную сумму можно приобрести жилье в Пресненском районе, находящемся в непосредственной близости от станции метро "Шелепиха". Эта квартира имеет площадь 29,6 квадратных метров, а завершение строительства запланировано на середину текущего года.

Эксперты также проанализировали стоимость недвижимости вблизи Кремля и определили цену на самое доступное предложение. Речь идет о студии площадью 40 квадратных метров, находящейся в 250 метрах от Кремля. За приобретение этой квартиры потребуется выделить 90 миллионов рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"

Telegram-канал "SHOT" опубликовал видео допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе".

Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Последние материалы
Россияне назвали самый надежный новый автомобиль
Правила ухода за георгинами
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
Настя Ивлеева возвращается в публичное пространство: почтила память жертв трагедии в "Крокус Сити Холле"
Известна стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы
ZJLS: ученые обнаружили череп неизвестного ранее вида протоамфибий
Как заставить себя заниматься спортом. Несколько методов
Норма чая в день: проверьте себя, не нарушаете ли вы норму
Семь правил ухода для неотразимой привлекательности котиков: главное — любовь и внимание
Астильба прекрасно украсит тенистые места
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников