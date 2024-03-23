Самая доступная квартира в ЦАО Москвы

Известна стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно отчету от экспертов Skolkovo Realty, в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы на первичном рынке была зарегистрирована самая доступная квартира, стоимостью 19,1 миллиона рублей, с предполагаемой сдачей в эксплуатацию в 2024 году. Информацию о данной сделке предоставили журналистам портала "Лента.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License

По данным аналитиков, за указанную сумму можно приобрести жилье в Пресненском районе, находящемся в непосредственной близости от станции метро "Шелепиха". Эта квартира имеет площадь 29,6 квадратных метров, а завершение строительства запланировано на середину текущего года.

Эксперты также проанализировали стоимость недвижимости вблизи Кремля и определили цену на самое доступное предложение. Речь идет о студии площадью 40 квадратных метров, находящейся в 250 метрах от Кремля. За приобретение этой квартиры потребуется выделить 90 миллионов рублей.